Özersay: Serdar Denktaş bizden belge sakladı!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web Tv’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk oldu.

Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Özersay, bugün bir gazetenin yayınladığı Serdar Denktaş’ın bakanlığı döneminde oğluna 60 dönüm arazi kiraladığının ortaya çıkmasına ilişkin konuştu. Özersay’ın konuşması şöyle: Serdar Denktaş oğlu için bakanlar kuruluna belge getirdi. Biz bu işin uygun olmadığını fırsat eşitliğine zarar vereceğini söyledik. Bu süreci durdurduk. Buna izin vermediğimizi gösterdik herkese. Ama bize gelen başka bildiride Serdar bey bakanlık yetkilisi ile kendi oğluna bu arazileri kiraladı. Bu durum biz de bir güven bunalımına neden oldu. Serdar Denktaş’a başka neleri kiraladınız dedik görmek istedik. Getirilen dosya içerisinde başka kiralamalar da olduğunu gördük. Serdar bey bazı belgeleri bizden sakladı. Serdar beyin oğlunun şirketine 100 dönüme yakın arazi kiralandı. Tufan Erhürman’ın da bu konudan haberi yok.

Serdar Denktaş’ın dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelir mi sorusu üzerine konuşan Özersay şöyle devam etti: Devleti zarara uğrattığını görüyorsak gereğini yapar dokunulmazlığının kaldırılması için adım atarız.

19/11/2019 10:47