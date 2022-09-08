Polis memurundan engelli kadına cinsel saldırı iddiası
08/09/2022
Gazimağusa’da, bir polis memuru, şiddet tehdidi, cinsel saldırı ve cinsel tecavüz suçlarından şikâyet üzerine tutuklandı.
Ciddi suçlarla ilgili tutuklanan Lefkoşa’da görev yapan memur A.A. Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 1 gün tutukluluk emri temin edildi.
Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran tahkikat Çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının 7 Eylül’de Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne yapılan şikâyetler üzerine tutukladığını kaydetti.
Yoncacı; yürüme engelli şikâyetçi kadının ifade vererek, ifadesinde A.A.’nın, 16-18 Ağustos tarihleri arasında 2 kez, giymekte olduğu elbisesini kaldırıp, sol eliyle sol göğsüne ellediğini, 1 kez de bluzunu kaldırıp göğsünü elledikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunu iddia ettiğini aktardı.
Yoncacı, A.A.’nın boşanma aşamasında olduğu eşinin de şikâyette bulunduğunu ifade ederek; L.A.’nın, zanlının kendisine hitaben “Kafatası kemiklerini kırar, seni gebertirim. Bu evden çıkıp gideceksin.” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.
Tahkikat Çavuşu Yoncacı, meseleyle ilgili 7 kişiden ifade temin edip, zanlı aleyhine ve lehine gerekli tahkikatı yapabilmek için süre istedi.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler tahkikatın selameti için zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
(MHA)