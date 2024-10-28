Premier Lig | Arsenal 2-2 Liverpool

Premier Lig’de 9. hafta mücadelesinde Arsenal, Liverpool’u konuk etti.

Arsenal, 9. dakikada Bukayo Saka ile öne geçti. Liverpool, van Dijk ile 18. dakikada karşılık verdi. Ev sahibi takım ilk yarı bitmeden Merino ile yeniden öne geçti. Liverpool, 80'de Mohammed Salah ile skoru eşitledi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Arsenal bu sonuçla puanını 18, Liverpool 22 yaptı. Southampton'ı 1-0 yenen Manchester City puanını 23 yaptı ve ligin 9. haftasında 1 puan farkla liderliğe yükseldi.

ARSENAL 2-2 LIVERPOOL

1' Maç başladı.

9' Ben White'ın savunma arkasına attığı topu Bukayo Saka kontrol etti. Ceza sahasına giren Saka, Robertson'ı çalımladı ve kalecinin kapattığı köşeden golü kaydetti.

Bukayo Saka kariyerinin 50. Premier Lig golünü kaydetti.

18' Liverpool kaptanı Virgil van Dijk takımının eşitlik golünü kaydetti.

43' Declan Rice'ın kullandığı serbest vuruşta Merino, Arsenal'ı öne geçiren golü kaydetti. Gol, VAR'da incelendi ve van Dijk'ın ofsaytı bozması sonrası gol kararı verildi.

İlk yarı Arsenal'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

80' Salah ceza sahası içinde net vuruşla skoru eşitledi.