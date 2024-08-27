Robotlar insan dokunuşunu hissetmeyi öğrendi

Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi'nden bir ekip, bir robotun dahili sensörlerinden aldığı sinyalleri yorumlayarak dışarıdan uygulanan güç ve baskıyı isabetli bir şekilde tespit edebilmesi için yapay zeka kullandı.

Araştırmacılar, bu yeni yaklaşımın maliyetli biyometrik deri ve sensörlere ihtiyacı ortadan kaldıracağını ve "geleneksel yöntemlerden uyarlanabilirliğe, esnekliğe, sezgisel hissetmeye doğru bir geçişi" mümkün kılacağını söyledi.

Ekibin tasarımı, robotun üzerinde herhangi bir yere serbestçe yerleştirilebilen, hareket ettirilebilen ve ayarlanabilen sanal düğmeler, şalterler ve kaydırma butonlarını içeriyor.

Bu sistem, robotların özel dokunma sensörlerine ihtiyaç duymadan fiziksel etkileşimleri algılayabilmesini sağladı.

Makine öğrenmesi algoritmalarının isabetliliği robotun yüzeyine çizilen sayıları bile tespit edebildiği anlamına geliyor, bu da insanların robotlarla etkileşimi için yepyeni potansiyel yöntemlere olanak tanıyabilir.

Araştırmacılar, bu teknolojik gelişmeyi detaylandıran çalışmada "robotun hassas bir şekilde çevresini hissedebilmesini ve bir insanın yüzeyindeki dokunuşlarının mekanda ve zamandaki yerini isabetli bir şekilde belirleyebilmesini sağladık" yazdı.