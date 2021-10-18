Rus milyarderin süper yatı Kıbrıs'ta

Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun sahibi olduğu süper yat olan, şu anda Kıbrıs'taki Paralimni bölgesine bağlı Protaras'taki Pernera sahilinde demirli.

Gübre üreticisi EuroChem Group ve kömür enerjisi şirketi Suek'in sahibi olan 49 yaşındaki Melnichenko’nun servetinin 19.8 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor ve Forbes'a göre bu rakam onu dünyanın en zengin 95’inci ve Rusya'nın en zengin 7’inci adamı yapıyor.

Phillipe Starck tarafından tasarlanan ve Bermuda bayrağı altında yelken açan Yelkenli Yat A, 2017 yılında teslim edildi ve yat gözlemcilerine göre fütüristik tasarımıyla Starck yatlarının en büyüğü ve en tartışmalı olanı. 600 milyon dolara mal olduğu söyleniyor.

Rus milyarderin 142 metre uzunluğundaki Yelkenli Yat A, aynı tasarımcı tarafından Melnichenk için yaratılan ikinci yattır.

Yelkenli Yat A, pruvada bir su altı gözlem güvertesi bulunan sekiz güverteye sahip.

Bazı haberlere göre, 142 metrelik yat, Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun üç farklı direğe sahip.

İçinde bir yüzme havuzu ve küçük bir diskotek de barındıran yat, milyarder iş adamının eşi Aleksandra'nın isminden dolayı kısaca 'A' olarak isimlendirildi.

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18/10/2021 08:35