Şaban ayı ne zaman? Şaban ayında hangi günler oruç tutulur?

İslam dünyası için büyük anlam taşıyan üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girilmeye az bir süre kaldı. Bu ayın ardından Ramazan ayı başlayacak. Peki, Şaban ayı ne zaman başlıyor? Hangi günler oruç tutulabilir?

Şaban ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıcı olan Recep ayı Ocak ayında başlamıştı. Recep ayının 30 Ocak’ta sona ermesiyle birlikte, Şaban ayı 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak.

Şaban ayında hangi günler oruç tutulur?

Şaban ayında oruç tutmak zorunlu olmasa da faziletli kabul edilir. Şaban ayı için ilk oruç, 31 Ocak Cuma günü tutulabilir. Ayrıca, bu ayda özellikle şu günlerde oruç tutulması önerilir:

Şaban ayının ilk Perşembe günü

Şaban ayının son Pazartesi günü

Şaban ayının önemi nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban ayını “benim ayım” olarak nitelendirmiş ve bu ayda bolca oruç tutarak Allah’a yönelmiştir.

Bu ayın en önemli gecelerinden biri de Berat Kandili’dir. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu mübarek gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu bir rahmet ve mağfiret gecesi olarak kabul edilir.