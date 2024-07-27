Safiye Soyman'ı yıkan haber: Oğlu Harun hayatını kaybetti

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, gece saatlerinde fenalaşıp hastaneye götürüldü.

47 yaşındaki Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır Yeşilbaşköy köyünde yaz aylarını geçiren Soyman, vefat haberini aldığı Bodrum'dan Burdur'a gitmek için yola çıktı.

Soyman'ın oğlunun ölümü, sanatçının sevenleriyle ilçe sakinlerini üzdüğü belirtildi.

"BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM"

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; oğlunun vefatıyla yıkılan Safiye Soyman, “Ben bu acıya nasıl dayanacağım. Allahım, canım yavrum gitti. Uykusunda öldü. Oğlumun cenazesini almaya gidiyorum. Yavrumu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlayacağım" dedi.

"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"

Safiye Soyman, daha önce katıldığı bir programda oğlunun hayatını “Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. Hemen bir ev yaptırdım, ‘oğlum rahat etsin’ diye yazın Bodrum sıcak oluyor Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

"OĞLUMUN GELECEĞİ GARANTİ ALTINDA"

Oğlu Harun'un geleceğinin de garanti altında olduğunu açıklayan Soyman, "Son albümlerimde hep Harun’un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum, sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun’a ilaç gibi geliyor. ‘Bana bir şey olursa’ diye hiç düşünmedim, ‘çocuğumun yanında olayım’ diye hep dua ettim. Onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var, Faik abisi var" demişti.

Öte yandan zaman zaman oğluyla fotoğraflarını paylaşan Safiye Soyman, yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafı "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik. Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik" notuyla paylaşmıştı.