Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım Salı günü kimin maçı var?

Şampiyonlar Ligi’nde bugün dokuz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Haftanın ikinci gününde oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeye spor tutkunları maçların başlangıç saatine odaklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi temsilcilerimiz ise Perşembe günü sahaya çıkacak. Bu sezon LaLiga’da gösterdiği performansla dikkat çeken Barcelona, Brest’i ağırlarken Bayer Leverkusen ise Salzburg karşısında galibiyet arayacak. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi’ni müzesine götüren Atalanta ise Young Boys deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor. Peki Bugün kimin maçı var? İşte, bugün oynanacak maçlar…



ŞAMPİYONLAR LİGİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



26 Kasım Salı günü birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Devler Ligi’nde uygulanan yeni formata göre puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.



Barcelona, Atletico Madrid, İnter, Leipzig, Bayer Leverkusen, Arsenal, Manchester City, Milan gibi takımların bugün maçı bulunuyor. Detaylı programa aşağıdan ulaşabilirsiniz.



20:45 Slovan Bratislava - Milan



20:45 Sparta Prag - Atletico Madrid



23:00 Barcelona - Brest



23:00 Bayern Münih - Paris Saint - Germain



23:00 İnter - Leipzig



23:00 Bayer Leverkusen - Salzburg



23:00 Manchester City - Feyenoord



23:00 Sporting Lizbon - Arsenal



23:00 Young Boys - Atalanta

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1- Liverpool 12 puan

2- Sporting Lizbon 10 puan

3- Monaco 10 puan

4-Brest 10 puan

5-İnter 10 puan

6-Barcelona 9 puan

7-Borussia Dortmund 9 puan

8-Aston Villa 9 puan

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANACAK?

Şampiyonlar Ligi bu sezon 36 takımın katılımıyla düzenleniyor. 2024-2025 sezonunda puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında yer alan takımlar ise play-off oynayarak son 16 turuna yükselmeye çalışacak. Play-off maçları iki maç üzerinden tamamlanacak.

25'inci ile 36'ıncı sıralar arasında yer alan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.