Saydam tarih ve eğitim vakfının koordinatörlüğünü yaptığı ve Çıralı fırının paydaş olarak katıldığı eğitim projesi Atatürk İlkokulu'nda tiyatro projesi devam ediyor. Hanife Tayyareci’nin eğitmen olarak görev yaptığı projeyle "Tiyatro Sporu" adı altındaki tiyatro eğitimi, Atatürk İlkokulu'nda 5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulamaya konuldu. Öğrencilerin boş ders saatlerinde okulun salonunda yapılan Tiyatro Sporu'nda öğrencilerin tiyatro sanatı etrafında birleştirilmesi ve doğaçlama, tonlama, vurgulama gibi unsurlar kullanılarak, Karagöz ve Hacivat oyunlarından örnekler çalışılıyor.

Karagöz ve Hacivat oyunlarından farklı skeçlerin birleştirilmesiyle oluşturulacak tiyatro oyununun başka ilkokullarda da sahnelenmesinin sağlanması hedefleniyor. Böylece okullarda oluşturulacak tiyatro kumpanyalarının okullar arasında turneye çıkması sağlanarak tiyatro anlamında bir ilkin başarılması amaçlanıyor.

Ömer Çıralının konu ile ilgili yaptığı açıklamada proje ile geleceğimiz olan çocuklara yatırım yapmaya amaçladıklarını söyledi. Lefkoşa surlar içinde sosyal ve ekonomik ortamın daha da iyi olması için bu projeye destek verdiklerininin belirtti. Ülkede yaşanan tüm sıkıntıların eğitim sistemi ile alakalı olduğunun altını çizen Çıralı, kendine güvenen, sosyal,teknik bilgisi yüksek bireylere ihtiyacımız olduğunu , bu bireylerin de yetişmesinin sadece iyi bir eğitim sistemi ile mümkün olduğunu söyledi.