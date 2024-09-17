Skandal Kanlı Kıbrıs pankartı Ergin Ataman'ı çıldırttı
17/09/2024
Panathinaikos taraftarı hazırlık maçında skandal Kanlı Kıbrıs pankartı açtı. Yunan basınına göre Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu pankarta sinirlenip kendini attırdı.
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Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Maccabi ile mücadele etti.
KAZANAN MACCABI
Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı ve yaşanan skandal olay maçın önüne geçti.
Ergin Ataman adeta çılgına döndü.
SKANDAL KANLI KIBRIS BAYRAĞI AÇILDI!
Lefkoşa'daki mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda skandal bir pankart açıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı pankart büyük tepkiye yol açtı.
ATAMAN SAHAYA GİRDİ, OYUNDAN ATILDI
Skandal pankart son çeyreğin bitimine 9.22 dakika kala ekranlara geldi ve Ergin Ataman, 8.57 kala sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkileriyle oyundan atılmayı istedi.
YUNAN BASININDAN FLAŞ İDDİA
Yunan basını, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan faule tepki gösterdiği için oyundan atıldığını iddia etti.
Haberin devamında ise pankartın aynı dakikalarda açıldığını ve Ataman'ın açılan bu pankarta sinirlendiği için kendini attırmış olabileceği yazıldı.
OYUNDAN ATILMAK İSTEDİ
Ergin Ataman'ın skandal pankart sonrası kendini oyundan attırmak istediği ifade edildi.
Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde Ergin Ataman'ın hakemlerden kendisini attırmak istediği net bir şekilde anlaşılıyor.
İşte o video:
Kaynak:Haber Merkezi
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Panathinaikos maçında skandal Kanlı Kıbrıs pankartı
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Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Maccabi ile mücadele etti.
KAZANAN MACCABI
Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı ve yaşanan skandal olay maçın önüne geçti.
Ergin Ataman adeta çılgına döndü.
SKANDAL KANLI KIBRIS BAYRAĞI AÇILDI!
Lefkoşa'daki mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda skandal bir pankart açıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı pankart büyük tepkiye yol açtı.
ATAMAN SAHAYA GİRDİ, OYUNDAN ATILDI
Skandal pankart son çeyreğin bitimine 9.22 dakika kala ekranlara geldi ve Ergin Ataman, 8.57 kala sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkileriyle oyundan atılmayı istedi.
YUNAN BASININDAN FLAŞ İDDİA
Yunan basını, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan faule tepki gösterdiği için oyundan atıldığını iddia etti.
Haberin devamında ise pankartın aynı dakikalarda açıldığını ve Ataman'ın açılan bu pankarta sinirlendiği için kendini attırmış olabileceği yazıldı.
OYUNDAN ATILMAK İSTEDİ
Ergin Ataman'ın skandal pankart sonrası kendini oyundan attırmak istediği ifade edildi.
Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde Ergin Ataman'ın hakemlerden kendisini attırmak istediği net bir şekilde anlaşılıyor.17/09/2024 08:45