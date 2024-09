Skandal Kanlı Kıbrıs pankartı Ergin Ataman'ı çıldırttı

Panathinaikos taraftarı hazırlık maçında skandal Kanlı Kıbrıs pankartı açtı. Yunan basınına göre Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bu pankarta sinirlenip kendini attırdı.

Play Video

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Maccabi ile mücadele etti.

KAZANAN MACCABI

Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı ve yaşanan skandal olay maçın önüne geçti.

Ergin Ataman adeta çılgına döndü.

SKANDAL KANLI KIBRIS BAYRAĞI AÇILDI!

Lefkoşa'daki mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda skandal bir pankart açıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı pankart büyük tepkiye yol açtı.

ATAMAN SAHAYA GİRDİ, OYUNDAN ATILDI

Skandal pankart son çeyreğin bitimine 9.22 dakika kala ekranlara geldi ve Ergin Ataman, 8.57 kala sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkileriyle oyundan atılmayı istedi.

YUNAN BASININDAN FLAŞ İDDİA

Yunan basını, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan faule tepki gösterdiği için oyundan atıldığını iddia etti.

Haberin devamında ise pankartın aynı dakikalarda açıldığını ve Ataman'ın açılan bu pankarta sinirlendiği için kendini attırmış olabileceği yazıldı.

OYUNDAN ATILMAK İSTEDİ

Ergin Ataman'ın skandal pankart sonrası kendini oyundan attırmak istediği ifade edildi.

Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde Ergin Ataman'ın hakemlerden kendisini attırmak istediği net bir şekilde anlaşılıyor.

İşte o video:

Kaynak:Haber Merkezi

14 Eylül 2024 günlük burç yorumları: 'Geçmişten biri gelecek'

SICAK GELİŞME!

İBB Meclisi'nin aldığı kararla Cemevleri ibadethane sayıldı

Altında 3000 için tarih verildi!

Tunceli depremi sonrası korkutan uyarı. Büyük depremin hazırlık evresi

Emekliler için yeni maaş düzenlemesi. Fark kapanıyor!

17 Eylül burç yorumu: Birçok cazibenin ortaya çıktığı bir gün olacak

6 BÜYÜK MANİPÜLASYON

Narin cinayetinde köylülerin dikkat dağıtma yöntemleri!

16 Eylül burç yorumu: Balık burcunun partisi, Aslan’ın sonbahar temizliği

Dalında fiyatı 7 liraya düştü! Markette 5 katına satılıyor

Amcanın son ifadesinin tamamı açıklandı

Satır aralarında bir sürü açık var

14 Eylül 2024 günlük burç yorumları: 'Geçmişten biri gelecek'

SICAK GELİŞME!

İBB Meclisi'nin aldığı kararla Cemevleri ibadethane sayıldı

Altında 3000 için tarih verildi!

Tunceli depremi sonrası korkutan uyarı. Büyük depremin hazırlık evresi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Xcraft.Ru

The Ultimate Space Strategy Game: Start Alone On A Distant Planet

Learn more

Banka alacaklarında korkutan artış!

Bahçeli'nin sağ kolundan HÜDA PAR'a tepki

İsmail Küçükkaya canlı yayında sordu: Kime güvenelim? Orduya güven bile yü…

Gamers World

Intense Space Combat: For Hardcore Gamers Only

Play Now

Gamers World

Bare-bones Space Survival: How Far Can You Go?

Start now

Doktora tecavüz eden başhekim az önce tutuklandı. Uyandığında sedyede yatı…

Kayseri'de Organize Sanayi'de büyük yangın!

Ayhan Bora Kaplan’ın gizli tanığı böyle kaçırıldı

Spor

Galatasaray'ın Gaziantep maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Panathinaikos maçında skandal Kanlı Kıbrıs pankartı

Halk TV © 2005

Künye

İletişim

Reklam

Gizlilik İlkeleri

Haber Portalı Yazılımı

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Panathinaikos, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Maccabi ile mücadele etti.

KAZANAN MACCABI

Maccabi, karşılaşmayı 88-75 kazandı ve yaşanan skandal olay maçın önüne geçti.

Ergin Ataman adeta çılgına döndü.

SKANDAL KANLI KIBRIS BAYRAĞI AÇILDI!

Lefkoşa'daki mücadelenin son çeyreği başlarken Panathinaikos taraftarının olduğu kısımda skandal bir pankart açıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde, "50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor" yazılı pankart büyük tepkiye yol açtı.

ATAMAN SAHAYA GİRDİ, OYUNDAN ATILDI

Skandal pankart son çeyreğin bitimine 9.22 dakika kala ekranlara geldi ve Ergin Ataman, 8.57 kala sahaya girerek hakemlere yönelik sert tepkileriyle oyundan atılmayı istedi.

YUNAN BASININDAN FLAŞ İDDİA

Yunan basını, Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın Cedi Osman'a yapılan faule tepki gösterdiği için oyundan atıldığını iddia etti.

Haberin devamında ise pankartın aynı dakikalarda açıldığını ve Ataman'ın açılan bu pankarta sinirlendiği için kendini attırmış olabileceği yazıldı.

OYUNDAN ATILMAK İSTEDİ

Ergin Ataman'ın skandal pankart sonrası kendini oyundan attırmak istediği ifade edildi.

Ayrıca ortaya çıkan görüntülerde Ergin Ataman'ın hakemlerden kendisini attırmak istediği net bir şekilde anlaşılıyor.

Bu habere tepkiniz:



17/09/2024 08:45