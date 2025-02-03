Survivor'da Yetenek Sizsiniz gecesi: Dilber dansı damga vurdu
Survivor All Star-Gönüllüler yarışması 2 Şubat Pazar akşamı yetenek yarışması konseptiyle izleyici karşısına çıktı. "Yetenek Sizsiniz Survivor" gecesinde iki takım da büyük ödül için birbirinden iddialı performanslar sergiledi. Geceye Sema'nın Dilber dansı ve Pınar'ın Dilber baskılı çorapları damga vurdu. Kazanan ismin nasıl belirleneceğini ise Acun llıcalı açıkladı. Peki, Survivor Yetenek Sizsiniz yarışmasını kim kazandı?
03/02/2025
Heyecanın giderek arttığı Survivor 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle ekranlara geldi.
PERFORMANSLARI ACUN ILICALI VE HADİSE DEĞERLENDİRDİ
Yetenek Sizsiniz Survivor temalı gecede, All Star ve Gönüllüler takımı yeteneklerini sergiledi. Acun Ilıcalı ve Hadise, yarışmacıların yeteneklerini değerlendirirken, büyük ödülü kimin kazandığı merak konusu oldu.
SURVIVOR YETENEK SİZSİNİZ ÖDÜLÜ NE OLDU?
Acun Ilıcalı, büyük ödülü kazanan takımın 5 gün boyunca villada konaklayacağını açıkladı.
Villa ödülünü alan takım, 5 gün boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri yeme hakkını da elde edeceği öğrenildi.
SEMA'DAN DİLBER DANSI
Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın dansı geceye damga vurdu.
PINAR'IN ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ
Pınar'ın Dilber çorapları ise dikkatlerden kaçmadı. Survivor 2024 All Star'da Pınar ve Sema kavga etmiş, yaşananların ardından Sema diskalifiye olmuştu.
Yarışma sonrası Sema'nın sosyal medya hesabından yayınladığı Dilber dansı videosuyla Pınar dalga geçmişti.
Birbirinden iddialı performansın olduğu gecede, "Yetenek Sizsiniz Survivor"ın kazananını belirlemek için seyirci oylaması başlatıldı.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yetenek yarışması kazanantakım henüz açıklanmadı. Seyirci değerlendirmesinin ortalaması alındıktan sonra kazanan takım belli olacak.
Survivor'da büyük ödülü kazanan takım 5 gün boyunca villada konaklayacak.