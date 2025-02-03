Survivor'da Yetenek Sizsiniz gecesi: Dilber dansı damga vurdu

Heyecanın giderek arttığı Survivor 2025, 2 Şubat Pazar akşamı farklı bir konseptle ekranlara geldi.

PERFORMANSLARI ACUN ILICALI VE HADİSE DEĞERLENDİRDİ

Yetenek Sizsiniz Survivor temalı gecede, All Star ve Gönüllüler takımı yeteneklerini sergiledi. Acun Ilıcalı ve Hadise, yarışmacıların yeteneklerini değerlendirirken, büyük ödülü kimin kazandığı merak konusu oldu.

SURVIVOR YETENEK SİZSİNİZ ÖDÜLÜ NE OLDU?

Acun Ilıcalı, büyük ödülü kazanan takımın 5 gün boyunca villada konaklayacağını açıkladı.



Villa ödülünü alan takım, 5 gün boyunca sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri yeme hakkını da elde edeceği öğrenildi.

SEMA'DAN DİLBER DANSI

Online bağlanarak jüri üyeliği yapan Hadise, Sema'dan Dilber dansı yapmasını istedi. Sema'nın dansı geceye damga vurdu.

PINAR'IN ÇORAPLARI DİKKAT ÇEKTİ

Pınar'ın Dilber çorapları ise dikkatlerden kaçmadı. Survivor 2024 All Star'da Pınar ve Sema kavga etmiş, yaşananların ardından Sema diskalifiye olmuştu.

Yarışma sonrası Sema'nın sosyal medya hesabından yayınladığı Dilber dansı videosuyla Pınar dalga geçmişti.

Birbirinden iddialı performansın olduğu gecede, "Yetenek Sizsiniz Survivor"ın kazananını belirlemek için seyirci oylaması başlatıldı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yetenek yarışması kazanantakım henüz açıklanmadı. Seyirci değerlendirmesinin ortalaması alındıktan sonra kazanan takım belli olacak.

Survivor'da büyük ödülü kazanan takım 5 gün boyunca villada konaklayacak.