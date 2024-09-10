Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edildi!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde suç işleyen ve cezaevine giren Taner Tolga Tarlacı hakkında darp, gasp, taciz ve birçok suçlamadan dolayı yürütülen mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme, Taner Tolga Tarlacı'yı 18 yıl hapse mahkum etti.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde yatıyordu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde kalan Tarlacı hakkında açıklamalarda bulunan Cenk Hoca, Tarlacı'nın cezaevinden çıkmak için her yolu denediğini ancak elinde kendisini aklayacak hiçbir kanıt bulunmadığını aktardı.

Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, "Bir şeyler yapacağız ama açıkca söyleyeyim hiç umudum yok. Tanerin hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Tarlacı, kendisi gibi Acun Ilıcalı'nın yapımları ile ünlenen eski ev arkadaşı Yasin Obuz'a da birçok kez çağrıda bulunarak kendisine destek olmasını istemişti.