Tatar ve Üstel, Cevdet Yılmaz’ın oğlunun düğününe katıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oğlunun düğünü dolayısıyla duygusal bir mesaj paylaştı. Oğlu Ferhat ve kızı Esra’nın hayatlarını birleştirerek yeni bir yuva kurduklarını belirten Yılmaz, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

Söz konusu düğün törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de üst düzey katılım gerçekleştirildi. Yılmaz’ın oğlunun düğününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel katılım gösterdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ailemiz için çok özel bir gündü. Oğlum Ferhat ile kızımız Esra hayatlarını birleştirerek yeni bir yuvaya adım attılar. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Mesajlarıyla, dualarıyla yanımızda olan herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

Düğüne KKTC’den siyasilerin yanı sıra Türkiye siyasetinde de öne çıkan isimler katılım gösterdi.