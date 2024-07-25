Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, Tete'nin bonservisini de duyurdu.

Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

Tete Panathinaikos'ta.

Galatasaray'ın bir süredir yollarını ayırmayı düşündüğü Brezilyalı futbolcu, Yunan ekibine transfer oldu. Panathinaikos, 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a 4.75 milyon euro ödeyecek.

Atina ekibi, Tete'yi UEFA Avrupa Ligi resmi kadrosuna da ekledi. Brezilyalı futbolcu, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Tete, geçen sezon başında Shaktar Donetsk'ten bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı kulüpte beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu 45 maçta 3 kez fileleri sarsarken 4'te gol pası verdi.