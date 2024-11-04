Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikizleri büyüdü
Oyuncu Tuba Büyüküstün, eski eşi Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'la dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İkizlerin son hali şaşırttı.
04/11/2024
2011 yılında şeslektaşıOnur Saylak ile Paris'te evlenen oyuncu Tuba Büyüksütün,2012'de ikiz kızlarını Toprak ve Maya'yı kucağına aldı. Çiftin evliliği ise 2017'de sona erdi.
Paris'te okuyan çocuklarını magazinden hep uzak tutan Büyüküstün, önceki akşam Maya ve Toprak ile çektiği eğlenceli videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Kızların bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Oyuncunun gönderisine beğeni ve yorum yağdı.
04/11/2024 15:37