Türkiye genelinde bir buçuk yıl sonra okullarda yüz yüze eğitim başladı

Türkiye’de yeni eğitim öğretim yılı bir buçuk yıl aranın ardından yüz yüze eğitime başlandı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılıyor.

Yaklaşık 58 bin okula Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek.

Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.

“Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi”ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak.

Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Covid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak.

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek.

Bu habere tepkiniz:



06/09/2021 11:44