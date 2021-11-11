Twitter kripto para dünyasındaki hacmini genişletiyor

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan Twitter, blok zinciri teknolojisi, NFT ve bitcoin gibi merkezi olarak yönetilmeyen Twitter Crypto adlı yeni bir bölüm oluşturduğunu duyurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi Twitter, özel bir kripto para ekibini bünyesine katarak, 'Twitter Crypto' ismi verilen birimin deneyimli blok zinciri mühendisi Tess Rinearson tarafından yönetileceği açıklandı.



Rinearson, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, Twitter Crypto, sosyal medya ağında 'blok zinciri', 'NFT' ve 'web3' ile ilgili her şey için bir 'mükemmellik merkezi' olarak hizmet edeceğini ifade etti.

Bununla birlikte Twitter, eylül ayında, kullanıcılarının içerik oluşturucularına bitcoin ile ödeme yapmalarına izin verdiğini duyurduğunda, büyüyen kripto para alanına giriş yaptığını ilan etmiş oldu.



Öte yandan yeni kurulan kripto para ekibinin, şirketin ilk kez 2019'da 'sosyal medya için merkezi olmayan bir standart' oluşturmak için duyurduğu açık kaynaklı bir proje olan BlueSky ile anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın somut ayrıntıları henüz açıklanmadı.

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11/11/2021 15:39