UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

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14/02/2025

UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi.

Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

 

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TAGS: UEFA Avrupa Ligi’nde toplu sonuçlar
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