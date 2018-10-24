Uruguay'da cinsiyet geçiş ameliyatı masrafları devletten

Uruguay’da cinsiyet geçiş ameliyatı ve hormon masraflarının devlet tarafından karşılanmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. Yasa kapsamında ayrıca devlet translara istihdam sağlayacak.

Uruguay’da daha önce Senato tarafından onaylanan trans haklarına ilişkin yasa tasarısı bu hafta Kongre tarafından da onaylanarak yasalaştı.

Kanuna göre cinsiyet geçiş ameliyatı ve bu süreçteki hormon masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Kaos GL’de yer alan habere göre ayrıca yine kanuna göre önümüzdeki 15 yıl içinde translara kamuda istihdam sağlanacak.

Kanun ayrıca Uruguay’da 1973-1985 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde gözaltına alınan, tutuklanan, zulüm gören transların yaşadıklarını telafi edebilmek için kamu görevlerinde translara yüzde 1’lik bir kota konulmasını ve emekli maaşı ödenmesini de öngörüyor.