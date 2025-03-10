X çöktü Elon Musk ateş püskürdü

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

ELON MUSK: BÜYÜK BİR SALDIRI ALTINDAYIZ

Yaşananların ardından X’in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk bir açıklama yaptı.

Musk, “X’e karşı büyük bir siber saldırı gerçekleşti (ve hala devam ediyor). Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke bu işin içinde” ifadelerini kullandı.