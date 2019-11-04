ad

YÖDAK Heyeti BAÜ kampüsünü inceledi

YÖDAK heyeti Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ Kıbrıs) yapımı süren yeni kampüsünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ads
04/11/2019

ads
YÖDAK Heyeti BAÜ kampüsünü inceledi

Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) heyeti Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin (BAÜ Kıbrıs) yapımı süren yeni kampüsünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Ağdelen yanında BAÜ Kıbrıs akademik ve idari yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, YÖDAK başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve beraberindeki heyete, yapımı süren kampüs hakkında bilgi verilerek, kampüs alanı incelendi, YÖDAK heyetinin soruları cevaplandı.

04/11/2019 14:51
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: YÖDAK, haber, kıbrıs, Heyeti, BAÜ, kampüsünü, inceledi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.