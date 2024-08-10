YouTube'un eski yöneticisiydi... 56 yaşında hayatını kaybetti

Google'ı bir start-up'tan internet devi haline getirmeye yardımcı olan ve YouTube'daki liderliğiyle Silikon Vadisi'nin en önemli kadın yöneticilerinden biri haline gelen Susan Wojcicki, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümü, cuma günü Facebook'ta eşi Dennis Troper tarafından da doğrulandı.

Wojcicki, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yaptığı açıklamada, "O, Google tarihinin en önemli parçalarından biri ve onsuz dünyayı hayal etmek zor" dedi.