YDÜ Başhekimi Balkan: “Başbakan Üstel’in ameliyatı başarılı geçti, şu an istirahat ediyor”

Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, ameliyat sonrasında düzenlenen basın toplantısı ile Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Gülay Eren ile Genel Cerrah Doç. Dr. Ali Özant’ın gerçekleştirdiği operasyon bir saat kadar sürdü. Gerçekleştirilen laparoskopik kolesistektomi (kapalı safra kesesi ameliyatı) ile Başbakan Ünal Üstel’in safra kesesi alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan basın toplantısı düzenleyerek Başbakan Ünal Üstel’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Gülay Eren ve Doç. Dr. Ali Özant’ın da hazır bulunduğu toplantıyı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Lefkoşa milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Alişan Şan da takip etti.

Ameliyat 1 saat sürdü

Toplantıda Başbakan Üstel’in ameliyat ile ilgili bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Başbakanımızın dün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen gastroenterolojik ve kardiyolojik incelemeler sonrası safra kesesi iltihabı dışında şikayetlerini açıklayacak patoloji saptanmamıştı” dedi. Safra kesesinden kaynaklanan şikayetlerinin tıbbi tedavi ile iyileştirilmesi için dün tedaviye başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Sabah saatlerinde yaptığımız kontrollerde tıbbi tedaviye rağmen şikayetlerinin gerilemediği aksine ilerlediği görüldü. Bu durum üzerine genel cerrahi, gastroenteroloji ve radyoloji konsültasyonları ile safra kesesi ameliyatına karar verildi” ifadesini kullandı. Başbakan Ünal Üstel’in kapalı safra kesesi ameliyatı (laparoskopik kolesistektomi) yöntemiyle yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Balkan, “Herhangi bir komplikasyonun gelişmediği operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Sayın Başbakanımız şu anda ameliyat sonrası istirahat etmektedir” dedi.

Hakan Dinçyürek: “Bu süreçte emeği geçen tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise Başbakan Üstel’in dün sabah şiddetli karın ağrısı ve kusma gibi şikayetlerle Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesine başvurduğunu hatırlatarak “Burada gerçekleştirilen tetkiklerin ardından gastroenteroloji konsültasyonu ihtiyacı nedeni ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevkini gerçekleştirdik” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde de yemek borusu ve midede oluşan tabloyu tek başına açıklayacak bir bulguya rastlanmadı. Problemin safra kesesinden kaynaklandığı tespit edildi. Doktorlarımızın ilaçla tedavi girişimlerinin ardından şikayetlerde bir gerileme olmaması nedeniyle bugün ameliyat kararı verildi” ifadesini kullandı. Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Bizim için önemli olan ameliyatın başarılı geçmesi ve sayın Başbakanımızın sağlık durumunun iyi olmasıdır. İyileşme sürecinin ardından Sayın Başbakanımızı sağlıklı bir şekilde aramızda göreceğiz” dedi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Bu süreçte emeği geçen tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.