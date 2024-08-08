Savaşan: Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk Halkı’nın bağımsızlık arzusunun simgesidir!

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. yıl dönümü nedeniyle kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık arzusunu ve Rum/Yunan saldırganlığının başarısızlığa uğratılışını simgelediğine dikkat çekti.

Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şöyle:

Her yıl 8 Ağustos'ta andığımız Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli destanlarından biridir. Yüzlerce Kıbrıslı Türk gencinin, hayatlarını riske atma pahasına, üniversite eğitimlerini yarıda kesip yurtdışından Erenköy’e gelerek direnişe katılmaları, tarihte eşine az rastlanır bir olaydır. Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık arzusunu ve Rum/Yunan saldırganlığının başarısızlığa uğratılışını simgelemektedir.

Bu kutsal mücadelede canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Erenköy gazilerimizi ise minnetle anıyorum. Bir Kıbrıs Türk genci olarak, bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.