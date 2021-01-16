Mart 2020’ye döndük; sadece elzem yerler açık kalacak. Kamu da özel de kapanacak

Haber Kıbrıs- ÖZEL HABER

Sağlık Üst Kurulu; dün ve bu sabah yapmış olduğu uzun toplantıların ardından Mart 2020 modeli bir kapanma kararı aldı. Kapanma için önerilen süre 14 gün.

Kamuya ciddi maliyet, özel sektöre de işsizlik olarak yansıyacak model için hükümetin ciddi bir kaynak ayırması gerekiyor.

Özelde sadece market, kasap, eczane, akaryakıt istasyonu gibi işletmeler dışında kalan işletmelerin tamamı 14 gün kapalı olacak. Buna ek olarak yalnızca paket servisine izin verilmesi de gündemde.

Bakanlar Kurulu şu sıralarda toplanacak. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mart 2020’deki tedbirleri yeniden gündeme getiren bir Sağlık Üst Kurulu kararı ile Bakanlar Kuruluna katıldı. Başbakan ve diğer bakanlığın kaynak sıkıntısı nedeniyle kararlara sıcak bakmadığı biliniyor.

Sağlık Bakanlığı ise, vaka sayının seyri nedeniyle kısa sürede hastanedeki tüm hizmetlerin çökmesinden endişe ediyor.

Kamuda ise elzem daireler dışında her yer kapanacak. Maliye, çalışma bakanlığına bağlı sigortalar dairesi, gümrük, polis gibi kurumlar dışında her yerin 14 gün kapalı kalması kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu tarafından daha önce alınan bir çok karar siyasi kavgalara kurban edilirken, ülkede iki günde 50’nin üzerinde pozitif vakaya rastlandı.

Bölgesel kapanma, lokal tedbirler dahi otoritenin kaybedilmesi nedeniyle alınamadı.

Günlerdir hükümet partileri hem kendi içlerinde hem de koalisyonda topluma faydası olmayan bir iktidar kavgası içerisinde toplum sorunlarından uzaklaştı.

Özel sektörü ciddi şekilde zarara uğrayacak bu kararın, mali olarak desteklenmesi gerekiyor.

Maliye Bakanı ise Ocak ayı maaşlarını dahi ödemelerinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

Hükümet özel sektöre vaat ettiği destek ödemelerini dahi yapamazken, 14 günlük kapanma kararı sonrası hangi destekleri açıklayacağı merak konusu.

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16/01/2021 14:41