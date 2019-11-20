“Yeni Dalga-Öteki Kıbrıs” Hareketi Kuruldu

Fileleftheros’un haberine göre, Güney Kıbrıs’taki “sosyal ve siyasi hayata yeni ve farklı bir şeyler getirmek” hedefinde olduğu belirtilen Hareketin ilk toplantısı, pazartesi gecesi Mağusa Kapısı’nda düzenlenendi.

Haberde toplantıya, hareketin en üst merciini oluşturan 77 kişilik konsey üyelerinin katıldığı belirtildi.

İsim ve unvanların tek tek aktarıldığı haberde, konsey üyeleri arasında Rum Merkez Bankası eski Başkanı Hristalla Yorgaci’nin bulunmasının dikkat çekici olduğuna işaret edildi.

20/11/2019 12:16