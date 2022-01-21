5-11 Yaş grubu çocuklar için aşı uygulaması başlıyor
21/01/2022
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5-11 Yaş grubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.
Açıklama şöyle:
İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacaktır.
Aşılama merkezler aşağıdaki gibidir
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği
14.00- 18.00 saatleri arasında
Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi
09.00-14.00 saatleri arasında
Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi
09.00-14.00 saatleri arasında
Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi
09.00-14.00 saatleri arasında
Ayrıca 12-18 yaş gurubu hatırlatma dozları ( son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlamış olup, kişiler daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilirler.