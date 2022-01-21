5-11 Yaş grubu çocuklar için aşı uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 5-11 Yaş grubu çocukların Covid-19 aşılama programı 24.01.2022 Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

İlk olarak 5-11 yaş kronik hastalığı olanlar ve 10-11 yaş gurubunun tamamı aşılanacaktır.

Aşılama merkezler aşağıdaki gibidir

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniği

14.00- 18.00 saatleri arasında

Mağusa Devlet Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Cengiz Topel Hastanesi Çocuk Aşı Birimi

09.00-14.00 saatleri arasında

Ayrıca 12-18 yaş gurubu hatırlatma dozları ( son dozdan 3 ay sonra) bakanlığa bağlı aşı merkezlerinde başlamış olup, kişiler daha önce aşı oldukları merkezlerde aşılarını yaptırabilirler.

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21/01/2022 10:35