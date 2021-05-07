9 ay sonra okkalı zam!

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti bugün akaryakıta zam kararı aldı. Başbakan Ersan Saner hükümete geldiği günden bugüne neredeyse her Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası “Zam yok” açıklaması yapıyordu.

Hükümet aylardır zammı Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılıyordu. Bu akşam yayınlanan Resmi Gazeteye göre tüm akaryakıtlara 29 kuruşluk bir zam yapılırken gaz yağına 32 kuruşluk zam yapıldı.

KKTC’de yarından itibaren kurşunsuz 98, 5.88 TL’den 6,17 TL’ye, kurşunsuz 95, 5.78 TL’den 6,07 TL’ye euro diesel, 5.32 TL’den 5,61 TL’ye yükseldi. Gaz yağı ise 5.29 TL’den 5,61 TL oldu.

Zammın sokağa çıkma yasağına sayılı dakikalar önce açıklanması ise tepkilere neden oldu. Haber Kıbrıs’a ulaşan onlarca vatandaş “Zaten evimize ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Hükümet bu zammı yaparak iyice belimizi büktü” diyerek tepki gösterdi.

Ülkemizde en son akaryakıta zam 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılmıştı.

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07/05/2021 22:09