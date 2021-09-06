AdaPass bugün itibariyle ülke genelinde uygulanıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, bazı mekan, sektör, aktivite ve etkinliklere girecek kişilerin test ve aşı durumlarının sorgulanabilmesi amacıyla pilot olarak Lefkoşa sınırları içerisinde başlamış olan Adapass uygulaması, bugünden itibaren tüm ilçelerde kullanılıyor. AdaPass sorgulaması, 18 yaş ve üzeri için zorunlu.

Kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan sistem Adapass’a, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlemiş olduğu işletmelerin adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öte yandan, belirtilmeyen sektörler de isteğe bağlı olarak kayıt yaptırabilecek.

Kayıt yaptırması gereken sektörler, bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler olarak açıklandı.

Adapass'ın uygulanacağı yerler

Karara göre, aşılı kişilerin testsiz ve aşısız kişilerin 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler şöyle:

Restaurant, meyhane, pastane, cafe, berber/kuaför, güzellik salonu, ibadethaneler, internet cafe, bet ofisi, kahvehane/kıraathane, yüzme havuzları, süpermarket/avm, perakende satış mağazaları, bankalar, konser/tiyatro/sergi , genel kurul toplantıları, kongreler, sinema.

Aşılı kişilerin 7 günlük, aşısız kişilerin ise 72 saatlik PCR/Antijen testi ile girebileceği mekan, sektör, aktivite ve etkinlikler ise şöyle:

Kapalı takım spor salonları, kapalı fitness salonları, otel/casino, bar/club, kapalı/açık alan takım sporları, gençlik kampları, düğün (yemekli-kokteylli), toplu dans/tören/müzik, gece klübü, boks/güreş antrenman.

AdaPass sistemini kayıtlı olmayan kişiler KKTC’ye giremeyecek

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda AdaPass sistemini kayıtlı olmayan kişiler KKTC’ye giremeyecek.

Bu karara göre, 6 Eylül’den itibaren ülkeye hava, deniz ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kritileri göz önünde bulundurularak yolculuk öncesi “adapass.gov.ct.tr” adresinden yolcu formunu doldurmak zorunda olacak.

Formu dolduran kişiler alacakları QR kod ile adaya giriş yapabilecek. Öte yandan uygulama 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Üst Komite'nin almış olduğu karar şöyle:

“Siteye giriş yapan;

-KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak”

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir. Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.”

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06/09/2021 09:34