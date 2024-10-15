Adriana Lima Victoria's Secret defilesinde yürüyecek

2018 yılında Victoria's Secret'tan emekli olan ve duygulu anlar yaşayan Adriana Lima, geçen sene 'Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı' filminin prömiyerine katıldı. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişim hakkında birçok yorum yapıldı. Brezilyalı modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği iddia edildi.

Yorumların ardından Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Geçen günlerde ise 'The Thicket' filminin dünya prömiyerine katılan 43 yaşındaki manken zayıflamış haliyle dikkat çekti.

1999'dan 2018'e dek Victoria's Secret Meleği olarak boy gösteren Adriana Lima altı yıl aradan sonra ise bugün yeniden Victoria Secret'ın defilesinde yer alacak.

Üç çocuk annesi Lima bu haberi Instagram hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

"EVE"

Sosyal medyada gündem olan videoda Adriana Lima, New York'ta bir taksiye biniyor. Sürücü ona nereye gideceğini soruyor. Lima da "Eve" diye yanıt veriyor. Taksi şoförü Lima'ya evinin nerede olduğunu bilmediğini söyleyince de ünlü model "Özür dilerim. Beni Victoria's Secret defilesine bırakır mısınız?" diye ricada bulunuyor.CHER SAHNE ALACAK

Bu arada bugün sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanacak olan defilede ünlü pop şarkıcı Cher, K-Pop grubu Blackpink üyesi Lisa ve "Water" şarkısıyla tanınan Tyla da sahne alacak.