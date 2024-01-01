Ahmet Savaşan’ın yeni yıl mesaji

UBP Grup Başkanvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Dr. Ahmet Savaşan yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajda, 2024 yılının ekonomik zorluklar bakımından daha rahat geçmesi için gereken adımların kararlılıkla atılacağını belirterek, “süreceği öngörülen enflasyon ortamında KKTC halkının gelirlerini artırmak, dar gelirlilerimizi korumak için ne gerekirse yapmak kararlılığımız devam edecektir” dedi.

Savaşan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2023 yılı ne yazık ki, büyük ve unutulmayacak acılara neden oldu. Şubat ayında Türkiye’de yaşanan büyük deprem ve bu depremde şampiyon sporcularımızı da yitirmiş olmamız derin yaralar açan bir travma olarak hayatımızdaki yerini uzun yıllar koruyacaktır. Bölgemizde yaşanan savaşların yol açtığı acıları unutmak da mümkün değildir. Gazze’de devam eden savaşta İsrail ordusunun özellikle çocuklara yönelik vahşi saldırıları yüreğimizi dağlamıştır. Bu savaşın 2024 yılında da devam edeceğinin büyük bir umursamazlıkla tekrar edilmesi ise dehşet vericidir. 2023 yılı tarihe, şampiyon meleklerimizi yitirdiğimiz ve korkunç Gazze savaşının başladığı yıl olarak geçecektir.

2024 yılında beklentimiz, bütün savaşların sona ermesi, Gazze’deki savaşın geçici olarak bile olsa durdurulması ve Filistin sorununa barışçıl yöntemlerle bir çözüm bulunmasıdır. Şampiyon meleklerimiz için adalet aramaya ve Isias davasını takip etmeye devam edeceğiz. KKTC’de özellikle okullarımızda gereken önlemleri almak ve depreme hazırlıklı olmak şampiyon meleklerimize karşı yükümlendiğimiz en büyük sorumluluktur. Onları koruyamadık ama geride bıraktıkları arkadaşlarını korumak için üstümüze düşen her şeyi yapmak boynumuzun borcudur.

2024 yılının ekonomik zorluklar bakımından daha rahat geçmesi en büyük dileğimdir. Süreceği öngörülen enflasyon ortamında KKTC halkının gelirlerini artırmak, dar gelirlilerimizi korumak için ne gerekirse yapmak kararlılığımız devam edecektir”