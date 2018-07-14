Ahmet Sivri hayran bıraktı

Galatasaray altyapısında gösterdiği başarı ile Fatih Terim’in dikkatini çeken ve A takımdaki yıldız isimlerle şu anda kampta bulunan gururumuz Ahmet Sivri, takımının ilk hazırlık maçında göz doldurdu. Fatih Terim tarafından FC Wil maçının ikinci yarısında sahada yerini alan Sivri, başarılı hareketleri ile göz doldurdu. Özgüveni ve başarılı hareketleri ile dikkat çeken Sivri, Terim yönetimindeki teknik ekinin de gözbebeği... işte o maçın özeti; Sivri’nin 17 numaralı formayı giydiği maçtaki başarılı hareketlerine dikkat: