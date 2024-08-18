Almanya Süper Kupası'nda şampiyon Bayer Leverkusen

Almanya Süper Kupası'nda Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı penaltılarda mağlup ederek şampiyon oldu.

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18/08/2024

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Almanya Süper Kupası'nda şampiyon Bayer Leverkusen

Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bayer Leverkusen'le lig ikincisi Stuttgart, Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.

4 gole sahne olan maçta şampiyon penaltılarda belirlendi.

LEVERKUSEN KUPAYLA BAŞLADI

Mücadelenin 11. dakikasında Bayer Leverkusen, Victor Boniface'in golüyle 1-0 öne geçti.

Enzo Milot'un 15'teki golüyle Stuttgart beraberliği sağlarken Deniz Undav 63'te takımını öne geçirdi. Son dakikalara Stuttgart'ın üstünülüğüyle girilirken 88'de Leverkusen'de Patrick Schick skora yeniden dengeyi getirdi.

90 dakika 2-2 tamamlanırken penaltılarda rakibini 4-3 mağlup eden Bayer Leverkusen Almanya Süper Kupası'nda şampiyon oldu.

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de Bundesliga ve Almanya Kupası'nın ardından üçüncü kupasını kazandı.

18/08/2024 11:11
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TAGS: Almanya Süper Kupası’nda şampiyon Bayer Leverkusen
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