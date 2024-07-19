Alvaro Morata'nın transferini resmen açıkladılar
19/07/2024
Milan, Atletico Madrid'den Alvaro Morata'yı renklerine bağladığını açıkladı. İtalyan devi, İspanyol golcüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Milan, hücum hattını Atletico Madrid'de Alvaro Morata ile güçlendirdi. 31 yaşındaki golcü, Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
MORATA RESMEN MILAN'DA
Milan, Alvaro Morata'nın transferi için Atletico Madrid'e futbolcunun serbest kalma ücreti olan 13 milyon euroyu ödedi. İtalyan ekibi ayrıca futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Morata'nın sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.
MORATA'NIN KARNESİ
Alvaro Morata geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 48 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.