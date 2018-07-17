Araçlarla ilgili tüm işlemler artık KTHY binası altında

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Araç Kayıt Birimi ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği’nin Maliye Bakanlığı tarafından satın alınan KTHY binasında hizmet vereceğini duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Araç Kayıt Birimi ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği’nin eski Kıbrıs Türk Havayollarına ait binanın biletleme yapılan bölümünde hizmet vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Bakan Atakan gerek olması halinde Trafik Dairesi’nin buraya taşınacağını belirterek vatandaşların araçlarla ilgili tüm işlemlerini tek bir çatı altında yapabileceğini kaydetti.

Atakan, tüm bu hizmetlerin birarada verileceği bir başka bina projesi bulunduğunu, bu proje tamamlanana kadar, söz konusu hizmetlerin eski KTHY binasında verileceğini kaydetti.

Binada şu an yerleşke ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Atakan temizlik ve tadilat çalışmalarının ardından binanın Ağustos ortasında hizmete girmesini hedeflediklerini söyledi.

BRT/