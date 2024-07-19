Arda Güler'den rekor: Türkiye'den 4 futbolcunun piyasa değeri güncellendi

Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle A Milli Takım'ın 4 yıldızı değerine değer kattı. Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

EURO 2024 sonrası turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz değerini artırdı. A Milli Takım'ın değer kazanan futbolcuları şöyle:

4- Mert Müldür - 6 milyon euro (+1.8 milyon euro)

3- Barış Alper Yılmaz - 20 milyon euro (+3 milyon euro)

2- Ferdi Kadıoğlu - 30 milyon euro (+9 milyon euro)

1- Arda Güler - 45 milyon euro (+15 milyon euro)