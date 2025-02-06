Asil Nadir için kan aranıyor

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06/02/2025

Asil Nadir için kan aranıyor

Kolan British Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Asil Nadir için kan aranıyor.

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, asistanı Gamze Özmalatyalılar aracılığıyla, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, Asil Nadir için 3 adet 0 negatif kan, 7 adet TDP (taze donmuş plazma) arandığını duyurdu.

Açıklamada, kan bağışlarının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na yapılabileceği kaydedildi.

Asil Nadir’in yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ettiği belirtilen açıklamada, “Dualarınızı esirgemeyin” denildi. 

 

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TAGS: Asil Nadir, kan aranıyor
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