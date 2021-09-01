Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak

Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak. Aşılı kişilerin ise test giderleri devlet tarafından karşılanacak.

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01/09/2021

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Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak

Aşısız kişiler bugünden itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacak. Aşılı kişilerin ise test giderleri devlet tarafından karşılanacak. Başbakan Ersan Saner, ciddi bir kaynak sıkıntıları olduğundan testleri ücretli yapma kararı aldıklarını ancak toplumda oluşan hassasiyeti dikkate alarak salgınla mücadelede zafiyet yaratmamak adına daha önce aldıkları kararı revize edeceklerini ifade etmişti. 

01/09/2021 09:08
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TAGS: aşısız kişilrt, pcr, test, antijen, haber, kıbrıs
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