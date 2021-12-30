Avukat Begüm Gürel, UKÜ’de Genç Hukukçularla Buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen “Avukatlıkta Mesleki Gelişim Semineri” kapsamında hukuk alanında teknolojinin önemine dikkat çekildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda yer alan söyleşi, geleceğin avukatlarına meslekte karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgi sağlamak, iyi bir hukukçu olmalarının yöntemi ile bilişim hukuku alanında bilgilendirmek amacıyla düzenlendi.

Avukat Begüm Gürel, günümüzde başarılı bir avukat olabilmek için teknolojiye ayak uydurmanın önemli olduğunu belirterek, özellikle yurt dışında bilişim hukuku ve yapay zekânın avukatlık ofislerinde kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) dava süreçlerinde işlemleri kolaylaştırdığını aktaran Gürel, ülke genelindeki tüm üniversitelerde UYAP’ın kullanımına dair dersler verilmesinin faydalı olacağının altını çizdi.

Avukat Gürel, alanda diğer meslektaşlardan bir adım öne geçebilmek için müvekkillerin getirebileceği konulara hâkim olmanın önemli olduğunu ve hemen her alanda bilgi edinmek gerektiğini söyleyerek, “Göreviniz hukukun yolunda ilerleyerek adaleti sağlamak ve müvekkillerinizi aydınlatmak” dedi.

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30/12/2021 16:49