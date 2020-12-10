Ayşegül Baybars görevi devretti

İçişleri Bakanlığı’nda görev devir teslimi yapıldı. Eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, görevini yeni Bakan Kutlu Evren’e devretti.

Böylece Evren, üç yıl önce Baybars’a devrettiği koltuğa yeniden oturdu.

Törende konuşma yapan eski İçişleri Bakanı, Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars, görevi 3 yıl önce İçişleri Bakanı Kutlu Evren’den aldığını anımsatarak, devletin devamlılığı esası gereği yarım kalan projeler ve İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluk alanına giren birçok meseleyle ilgili projeleri yürütme imkanları olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’nın büyük sorumluluk alanına sahip olduğuna işaret eden Baybars, 3 yıllık dönemde kendilerinin e-devlet projesinin zeminini oluşturmak için nüfusun sayısallaştırılması, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesinin ortaya konması, ülkede kayıtlılığın sağlanması, ülkeye giriş çıkışların denetlenmesi konusunda projeler yaparak hayata geçirdiklerini anlattı.

Görevi devraldıkları günden kalan kırsal kesim altyapı projelerinin tamamlanması noktasında ve diğer planlı yaşama geçiş konusundaki birçok alanda adımlar attıklarını söyleyen Baybars, kendileri için çok önemli olan ve lansmanının da Şubat ayında yapıldığı sosyal konut projelerine de değindi. Bu tür projelerin devletin devamlılığıyla devam edeceğini umduğunu söyleyen Baybars, yeni Bakan Evren’e görevinin hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, hayatın bazen ilginç olduğunu söyleyerek 3 yıl önce devrettiği bakanlığa tekrardan bakan olarak geldiğini kaydetti. Geçen süre içerisindeki projelerin daha önce olduğu gibi bugün de kadroları ile çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Evren, İçişleri Bakanlığı’nın önemi de dikkat çekerek hizmet verilmesi beklenen noktalarda görevlerini hemen yapacaklarını belirtti.

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10/12/2020 14:56