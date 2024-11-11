Bafetimbi Gomis “tamam” dedi

Bafetimbi Gomis yeşil sahalara veda etti. Geçen sezon Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında forma giyen Fransız yıldız, 39 yaşında faal futbolculuk hayatını noktaladı.

Futbola Saint Etienne kulübünün altyapısında başlayan Gomis, özellikle Lyon'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli golcüleri arasına girdi. Yıldız santrfor iki farklı dönemde Galatasaray'ın başarısı için mücadele etti.

Gomis, Türkiye'deki ilk yılında 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Daha sonra sarı kırmızılı yönetimle yıllık ücreti konusunda anlaşamayan ünlü santrfor Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına gitti.

Gomis bu ayrılığın üzerinden yaklaşık 3 buçuk yıl geçtikten sonra bir kez daha 2021-2022 sezonunun devre arasında Galatasaray'a geldi.

Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılı takımdaki ikinci dönemi bir buçuk sezon sürdü.

Gomis Türkiye'de bulunduğu iki buçuk sezonda iki şampiyonluk yaşadı.

Kariyerinde 8 farklı takım için sahaya çıkan yıldız oyuncu kulüpler düzeyinde 783 maçta 347 gol, 75 asist üretti.

Fransa Milli Takım formasını 12 kez terleten Bafetimbi Gomis futbolculuk yaşantısına 13 kupa sığdırdı.