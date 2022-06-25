Bağımsızlık Yolu: Yanan orman alanları imara kapatılsın

Bağımsızlık Yolu, yangında yanan orman alanlarının imara kapatılmasını istedi.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, yangın boyunca özveriyle çalışan itfaiye personeline, belediye çalışanlarına, halımızdan gönüllü kişilere, tankerini, iş aracını emeğini özveriyle paylaşan herkese teşekkür etti, halka geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bu felaket boyunca, basın çalışanları en zor koşullarda görev yaptı, doktorlar, eczacılar, veterinerler üstlerine düşen vicdani sorumlulukla bir adım öne çıktı” diyen Rahvancıoğlu, “Felaketler karşısında birleşen halkımızın toplumsal seferberlik duygusunu yürekten selamlıyoruz” ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti:

“Şimdi bu yangından ders çıkarmak ve bundan sonrası için harekete geçmek zamanıdır. Yeni yangınlara karşı Orman Dairesi’nin personel ve teçhizat olarak güçlendirilmesi, yangın kuleleri, yangın gözetleme kameraları, kadrolu personel ve yangın helikopteri için adım atılması gerekmektedir. Ayrıca yanan ormanların kendilerini rehabilite edebilmeleri ve yeniden yeşillenebilmeleri için zamana ihtiyacı vardır. Bu zamanı yaratmak meclise ve milletvekillerine düşmektedir. Bağımsızlık Yolu olarak doğaya duyarlı tüm milletvekillerine sesleniyoruz, partimizin hazırladığı ve başkanlık divanına da teslim ettiği Yanan Ormanların İmara Açılmasının Önlenmesi (Özel Kurallar) yasasını derhal geçirmek, ağaçlara hayvanlara, halkımıza ve geleceğimiz olan çocuklarımıza borcunuzdur. Yanan orman alanlara imara kapatılsın. Yasa hazır Meclis göreve.”

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25/06/2022 13:09