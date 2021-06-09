Bakan Üstel: Temmuz ayıyla birlikte toplumun yüzde 60’ını aşılamayı hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, temmuz ayıyla birlikte toplumun %60’ını aşılamayı ve Avrupa Birliği ve Türkiye’deki mevcut Covid-19 dijital sistemlerine entegre olmayı planladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, KKTC karantina takip sistemi “Güvende Kal” uygulaması ve karantina sürecine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ve Güvende Kal uygulamasını geliştiren Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, basının sorularını yanıtlayarak, süreç hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Güvende Kal uygulaması ile bugün saat 12.00 itibarıyla 11 bin 993 kişinin özel bileklik takılarak adaya geldiği açıklandı.

ÜSTEL: “BU UYGULAMAYLA ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR YENİLİK GETİRDİK, İNSANIMIZA BÜYÜK BİR İYİLİK YAPTIK, DEVLETİMİZE DE BÜYÜK BIR KAZANÇ SAĞLADIK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, uygulama öncesi, Covid-19 pozitif ve temaslı kişilerin karantina merkezlerinde toplandığını, o günkü şartlarda bunu yapmaya mecbur olduklarını belirterek, “Dijital sistemle birlikte inanıyorum ki ülkeye büyük bir yenilik getirdik, insanımıza büyük bir iyilik yaptık, devletimize de büyük bir kazanç sağladık” dedi.

Göreve geldiklerinden buy ana test sayılarının artırılması, vaka çıkan bölgelerede taramanın genişletilmesi, aşılamanın geliştirilmesi ve önlemli bir şekilde esnaf ve sektörlerin açılımının geliştirilmesi ile bugünkü noktaya gelindiğne değinen Üstel, “Vaka sayılarına bakıldığında dünyanın en iyi ülkeleri arasındayız” ifadesini kullandı.

“TOPLUMUN YÜZDE 18’İ ÇİFT DOZ AŞILI”

Daha fazla açılım yapılabilmesi için de aşının gerekliliğine değinen Üstel, 22 bin 500 kişinin aşılandığını belirterek, temmuz ayı için hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel, dün KKTC’ye Türkiye’den 50 bin Sinovac aşısı geldiğini, öncesinde de yine Türkiye’den 140 bin aşı geldiğini, Avrupa Birliği’nden 20 bini Astrazeneca, 10 bini Biontech olmak üzere 30 bin aşı geldiğini açıkladı.

Üstel, toplumun yüzde 18’ine iki doz aşı yapıldığını kaydederek, 2. dozunu bekleyen kişilerle birlikte bu oranın %22’lere çıktığını, temmuz ayı içinde hedeflerinin toplumun yüzde 60’ını aşılamak olduğunu yineledi.

Üstel, gelecek hafta gerçekleştirecekleri Ankara ziyaretinin ardından, gelecek olan aşı sayısının artacağını belirtti.

“1 TEMMUZ’DA AB VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARLA ENTEGRE OLUNACAK”

Üstel, 1 Temmuz’da Avrupa Birliği’nin Green Pass ve Türkiye’nin e-nabız ve HES kodu uygulamalarıyla entegre olunacağını açıkladı.

Bu uygulamalara entegre olunması ile birlikte, gelen kişilerin test, hastalık geçirme ve aşı bilgilerinin rahat bir şekilde sorgulanabileceğine değinen Üstel, vatandaşların yurt dışında çok daha rahat seyahat edeceğini ve ülkeye gelenlerin ise giriş noktalarında, beklemeden, rahatça giriş yapabileceğini kaydetti.

Karekod uygulamasının ülke içerisinde işletmelerde de kullanılacağını ifade eden Üstel, bu uygulama ile turizmin önünün açılmasını planladıklarını belirtti.

“SALGINDAN KURTULDUK GİBİ BİR HAVA SÖZ KONUSU… BU SALGIN BİTMEMİŞTİR”

Üstel, halka uyarıda bulunarak, “Bu salgın bitmemiştir. Belki bir süre daha devam edecek. Vakalarımızın düşük olduğunu gören insanlarımız da, sanki salgından kurtulduk gibi bir hava söz konusu. Maske sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyalım, dikkatli davranalım. Hatırlarsanız 2020’de hemen açıldık ve kısa sürede kapanmak durumunda kaldık. Tekrardan bir kapanma yaşamayalım, önümüzdeki süreci rahat geçirelim” dedi.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA EN ÖNEMLI PROJELERDEN BİR TANESİ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise geliştirdikleri “Güvende Kal” uygulaması ile 12 Nisan’dan itibaren yolcu alımına başladıklarını kaydederek, zamanla gelişen ihtiyaçlara göre yapılan güncellemeler hakkında bilgi verdi.

Küçüközdemir, kapasiteleri artırarak ilk başta kısıtlı sayıda dağıtılan bileklikerin, artık her yolcuya takılabildiğine işaret ederek, süreç içerisinde kazandıkları deneyimle birlikte, gelen yolcuların kısa bir süre içerisinde karantina kayıt işlemlerinin, testlerinin ve bileklik takımlarının gerçekleşebildiğini kaydetti.

Kurumlar arası iyi bir senkronizasyon olduğunu belirten Küçüközdemir, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ile çok yakın çalıştıklarını vurgulayarak, uygulamanın “kamu-özel iş birliği kapsamında en önemli projelerden bir tanesi” olduğunu söyledi.

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09/06/2021 16:19