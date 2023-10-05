Bakanlar Kurulu’ndan ilginç karar!

Bakanlar Kurulu 4 Ekim tarihli toplantısında rekabeti etkileyecek bir karara imza attı. Telsim’in 4.5 G ihalesi sebebiyle yapılan sözleşmesinde Ekim sonu başlaması gereken 4.5 G hizmeti Bakanlar Kurulu kararı ile erkene çekildi.

Bakanlar Kurulu kararında kamu menfaati nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade ediliyor. Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs Turkcell ilk açılan ihaleye katılarak çok daha yüksek bir ücret karşılığında 4.5 G ihalesini almıştı.

Vodafone Telsim ise önce ihaledeki ücreti eleştirmiş ardından ise ihaleye girmeyeceğini gazete reklamları ile ilan etmişti. Ardından ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın telkinleriyle yeni bir ihale açılmış ve yaklaşık 2 ay sonra Vodafone Telsim de 4.5 G lisansı almıştı.

Bakanlar Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na yasal düzenlemelere göre hizmete başlamak için öngörülen süre beklenmeden Vodafone Telsim’le yeni bir sözleşme yapmak için yetki verdi.

İki firma arasında açık bir şekilde oluşturulan eşitsizlik durumu gözlerden kaçmadı.