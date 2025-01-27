Barcelona bu sezon 100 gol barajını geçti

La Liga'nın 21. haftasında Barcelona, Valencia’yı sahasında ağırladı ve sahadan 7-1 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Katalan devi, bu sezon oynadığı 32 resmi maçta toplamda 101 gole ulaştı.

Barcelona, maça hızlı başladı ve ilk yarıyı Frenkie De Jong, Ferran Torres, Raphinha ve Fermin Lopez’in iki golüyle 5-0 önde kapattı. Valencia, ikinci yarıda Hugo’nun 59. dakikadaki golüyle farkı 4’e indirse de Barcelona, 66. dakikada Lewandowski ile altıncı golünü buldu. Tarrega’nın kendi kalesine attığı gol ise skoru 7-1 olarak belirledi.

Barcelona, bu galibiyetle ligdeki 13. zaferini elde ederek puanını 42’ye yükseltti. Valencia ise 16 puanda kalarak alt sıralardaki tehlikeli konumunu korudu.

Bu sezon etkileyici bir hücum performansı sergileyen Barcelona, resmi maçlarda 100 gol barajını aşarak hücum hattındaki formunu bir kez daha kanıtladı.