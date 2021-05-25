Başbakan Saner: Dün itibarıyla elektronik bileklikle ev karantinası başlamıştır

Başbakan Ersan Saner, dünden itibaren yurt dışından gelen herkesin elektronik bileklik uygulamasıyla evlerinde karantinaya girmeye başladıklarını açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, karantina otellerinde sadece Koronavirüs pozitif kişilerin kalacağını duyurdu.

Sağlıkta başarılı bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Başbakan Saner, yakalanan bu başarı ile sağlık koşullarını koruyarak ama ekonomiye de güç katacak kararların üretildiğini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, dünden itibaren karantina koşullarını elektronik bileklikle gerçekleştirmeye başladıklarını ifade ederek, yurt dışından gelen herkesin elektronik bileklikle evlerinde karantinaya girmeye başladıklarını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs vakalarında düşüş yaşanmasının ardından ekonominin canlanması kapsamında yeni açılımlar yaptıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta Cuma günü yayınlanan kararlara işaret etti.

Kapalı devre turizm kapsamında charter seferlerin sayısını 4’ten 10’a yükselttiklerinin de altını çizen Başbakan Saner, sadece kapalı devre turizm için gelecek olan özel jetlerin de serbest bırakıldığını belirtti; “10 Haziran itibariyle de ‘çift aşılı çift PCR’lı ve antikor üretmiş olan kişilerin ülkemize gelmesi için DSÖ’nün yapmış olduğu renk skalasına göre 'kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil' olmak üzere ülkemizi nasıl ziyaret edebilecekleri konusunda her türlü karar üretilmiştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile tarihi 10 Haziran’dan 3 Haziran’a çekmek için sıkı bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, çift aşılı olarak ülkeye gelecek olan kişilerin nasıl tanımlanacağı yönünde bir karekod okuma sistemi ile Sağlık Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Merkezi’nin sıkı bir çalışma yürütüldüğüne de vurgu yaparak ve bu konuyla ilgili olarak ilgililerle bugün saat 11.00’de bir toplantı da yapacağını dile getirdi.

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25/05/2021 14:22