Başbakan Üstel, yenilenen UBP binasında partililerle bir araya geldi

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel yenilenen UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı binasını ziyaret etti.

Üstel, ziyaretinde Lefkoşa İlçe Başkanı Milletvekili Ahmet Savaşan, ilçe yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, gençlik ile kadın kolları başkanları ile de görüştü.

UBP’den verilen bilgiye göre, görüşmede Parti'nin hayata geçireceği Siyaset Akademisi ve Lefkoşa İlçesi'nin çalışma programı da görüşüldü.

Ünal Üstel ziyaretinde yaptığı konuşmada İsias Davası’nın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, davada KKTC’yi savunan avukatların, Başbakanlığın davetiyle adaya geldiğini ve 26 Nisan’daki duruşma için bir koordinasyon toplantısı yapıldığını belirtti.

Kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde sosyal konut projeleri başlatacaklarını da kaydeden Başbakan Üstel, hükümetin istikrarı bir şekilde yoluna devam ettiğini ve verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini söyledi.

-Sosyal Sigorta Prim desteği arttırılacak

Kamu çalışanlarına yapılan artışın yanında üreticiye, çiftçiye, sanayiciye de destekler verdiklerini belirten Üstel, asgari ücretten alınan verginin kaldırıldığını, Sosyal Sigorta Prim Desteği'nin ise arttırılacağını söyledi.

-Savaşan

Ahmet Savaşan da Lefkoşa İlçesi’nin 6 aylık çalışma programı hakkında Başbakan Üstel’e ayrıntılı bilgi verdi.

Savaşan, programda farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinin yanında seminerler, sosyal, sportif, kültürel etkinlikler ve “KKTC’nin Gelecek 10 Yılı” başlıklı bir de çalıştay bulunduğunu kaydetti.

-Siyaset okulu

Partinin altı ilçedeki başkanlarının ortak yürüteceği Siyaset Akademisi’nde, UBP’li gençler ile kadınlara uzman bilim insanları tarafından eğitim verileceği, Mart’ta başlayacak eğitimlerin 9 hafta süreceğini söyledi.

Savaşan, Akademinin ders programında UBP’nin Kuruluş Süreci ve Kıbrıs Türk Tarihindeki Önemi, Kıbrıs Sorununun Tarihçesi ve Müzakere Süreci, Tarihi Süreçte Kıbrıs Türklerinin Yaşadıkları, Temel Siyasi Kavramlar ve İdeoloji, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Yapay Zeka Kullanımı, Ekonomi Politikaları, UBP İktidarlarında Gerçekleştirilen Büyük Projeler, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Siyaset ve Toplum, Uluslararası Siyaset ve KKTC’ye Yansımaları, Belediyecilik ve Yerel Yönetimlerde Dönüşüm konularının da yer aldığını söyledi.