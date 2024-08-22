Batshuayi'nin çabası Galatasaray'a yetmedi

Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı Young Boys - Galatasaray maçıyla devam etti. Young Boys'un 2-0 öne geçtiği maçta, Galatasaray Batshuayi'nin dublesiyle 2-2'yi buldu. Young Boys 86. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan dahil olan Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys’a konuk oldu.

Young Boys 4. ve 45+4. dakikalarda Monteiro'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

BATSHUAYI DAMGA VURDU

66. dakikada oyuna giren Batshuayi 1 dakika içinde golünü attı. 72. dakikada bir kez daha gol bulan Batshuayi maça 2-2 eşitliği getirdi.

Galatasaray'ın Belçikalı santforu Michy Batshuayi, üç büyük takım formasıyla da Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

84. dakikada Abdülkerim Bardakcı, VAR uyarısıyla gelen kararla ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemin penaltı kararı sonrası 86. dakikada Ugrinic golü buldu. Mücadele 3-2 İsviçre ekibi lehine sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Young Boys öne geçti. Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı topu alan Ugrinic, pasını Monteiro'ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Monteiro, kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti. Uruguaylı file bekçisinin müdahalesi yetersiz kalınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-

5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.

25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.

44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.

45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.

5. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Icardi'nin kaleci Von Ballmoos ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda vurduğu top yandan auta gitti.

25. dakikada Icardi'nin şık pasında topla buluşan Mertens, ceza yayı gerisinden sağ ayağının dışıyla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Blum'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Ganvoula, altıpas önünde Muslera'dan önce meşin yuvarlağa vurdu. Top az farkla yandan oyun alanı dışına gitti.

44. dakikada Mertens, sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ön direğe gönderdi. Buraya hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topu kaleci Keller son anda kornere çeldi.

45+4. dakikada fark 2'ye çıktı. Kaleci Keller'in kullandığı autta Ganvoula'nın kafayla indirdiği top, ceza sahası içindeki Monteiro'da kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya şutunda top filelere gitti: 2-0.

46. dakikada sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine Günay, Mertens yerine Ziyech oyuna dahil oldu.

58. dakikada Colley çaprazdan ceza sahasında vuruşunda direğe takıldı.

67. dakikada Batshuayi oyuna girdikten kısa süre sonra golünü attı.

72. dakikada Batshuayi ceza sahasının önünde yaptığı vuruşta golü attı.

84' Abdülkerim Bardakcı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Abdülkerim eliyle oynadığı gerekçesiyle Young Boys penaltı kazandı.

86' Ugrinic penaltı vuruşunda golü buldu.