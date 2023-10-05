Berova: Şikayet edin yasal işlem yapalım

Kredi kartı kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın ancak bazı işletmeler kredi kartı kullanımında vatandaşa ek ücret yansıtıyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova söz konusu uygulamanın çok ciddi bir suç olduğunu söyledi. Berova “Bu duruma maruz kalan kişiler bize ulaşsın gereken işlemi yapalım” ifadelerini kullandı.

Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’e konuşan Berova “Bazı duyumlar alıyoruz ki kredi kartı ve nakit ödeme arasında fark talep ediyor. Bu çok ciddi bir suçtur. Bunu yapanları buradan uyarıyorum. Buna maruz kalan kişiler bize ulaşsın. Bunu yapanlara karşı yasal işlem başlatacağız. Bunun cezasının da çok ağır olduğunu ilgili yapanlara da iletmek isterim. Bunu yapmasınlar” dedi.

Bakan Berova, götürü vergi dışında kalan işletmelere ve vergi yükümlülüğü olan kişilere iş yerlerinde pos cihazı kullanma zorunluluğu geleceğini de açıkladı.