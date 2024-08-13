Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour İstanbul'da

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kara Kartal; Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile’yi kadrosuna katmıştı. Yabancı hamlelerin ardından Can Keleş ve Emirhan Topçu’yu da yerli rotasyonuna dahil eden Siyah-Beyazlılar, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ BİR TRANSFERİ DAHA BİTİRDİ

Fransa Ligue 1 devi PSG’den Cher Ndour’u gözüne kestiren Beşiktaş Yönetimi, 20 yaşındaki İtalyan futbolcunun transferini bitirdi. PSG’yle kiralama üzerine el sıkışan Kara Kartal, genç futbolcuyu İstanbul'a getirdi

İSTANBUL' A GELDİ

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;

'Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Profesyonel futbolcu Cher Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.'

GEÇEN SEZON BRAGA'DA KİRALIK OYNADI

4 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunan yetenekli futbolcu, geçen sezon ligin 2. yarısında Portekiz ekibi Braga’da kiralık olarak forma giymişti. Ndour geçen sene PSG ve Braga'yla 15 maça çıkıp 2 gol kaydetti.